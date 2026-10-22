NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heartland Express von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren in Heartland Express eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Heartland Express-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Heartland Express-Anteile 18,15 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Heartland Express-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,510 Heartland Express-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 56,53 USD, da sich der Wert einer Heartland Express-Aktie am 21.10.2026 auf 10,26 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 43,47 Prozent.
Heartland Express war somit zuletzt am Markt 791,24 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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