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NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heartland Express von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Heartland Express eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heartland Express Inc.
8.95 EUR -0.10 EUR -1.10 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Heartland Express-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Heartland Express-Anteile 18,15 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Heartland Express-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,510 Heartland Express-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 56,53 USD, da sich der Wert einer Heartland Express-Aktie am 21.10.2026 auf 10,26 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 43,47 Prozent.

Heartland Express war somit zuletzt am Markt 791,24 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Heartland Express Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heartland Express nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.09.17 Heartland Express Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.07.17 Heartland Express Neutral UBS AG
10.02.17 Heartland Express Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
16.12.16 Heartland Express Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.11.16 Heartland Express Hold Deutsche Bank AG

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