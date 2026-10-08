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Heartland Express-Investment

NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heartland Express von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Heartland Express-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heartland Express Inc.
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Heute vor 3 Jahren wurden Heartland Express-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 14,47 USD. Bei einem Heartland Express-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 69,109 Heartland Express-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Heartland Express-Papiers auf 11,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 779,54 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 22,05 Prozent vermindert.

Heartland Express war somit zuletzt am Markt 875,63 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.09.17 Heartland Express Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.07.17 Heartland Express Neutral UBS AG
10.02.17 Heartland Express Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
16.12.16 Heartland Express Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.11.16 Heartland Express Hold Deutsche Bank AG

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