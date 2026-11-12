NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heartland Express von vor 5 Jahren eingebracht

Rentable Heartland Express-Investition?

12.11.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Heartland Express-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Heartland Express-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17,36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,760 Heartland Express-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 10,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 60,25 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 39,75 Prozent.

Der Börsenwert von Heartland Express belief sich zuletzt auf 798,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net