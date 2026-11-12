NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heartland Express von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Heartland Express-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurde das Heartland Express-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17,36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,760 Heartland Express-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 10,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 60,25 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 39,75 Prozent.
Der Börsenwert von Heartland Express belief sich zuletzt auf 798,88 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heartland Express
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heartland Express
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen