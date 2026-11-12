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Rentable Heartland Express-Investition?

NASDAQ Composite Index-Titel Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heartland Express von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Heartland Express-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heartland Express Inc.
9.30 EUR 0.05 EUR 0.54 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde das Heartland Express-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17,36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,760 Heartland Express-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 10,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 60,25 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 39,75 Prozent.

Der Börsenwert von Heartland Express belief sich zuletzt auf 798,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Heartland Express Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.09.17 Heartland Express Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.07.17 Heartland Express Neutral UBS AG
10.02.17 Heartland Express Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
16.12.16 Heartland Express Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.11.16 Heartland Express Hold Deutsche Bank AG

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