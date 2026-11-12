NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heritage Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heritage Financial-Aktie Anlegern gebracht.
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Vor 3 Jahren wurden Heritage Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Heritage Financial-Anteile 16,66 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,002 Heritage Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 28,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169,21 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 69,21 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Heritage Financial eine Marktkapitalisierung von 1,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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