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NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Hooker Furniture-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hooker Furniture Corp.
12.78 USD -0.13 USD -1.01 %
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Das Hooker Furniture-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Hooker Furniture-Papier an diesem Tag 9,18 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.089,325 Hooker Furniture-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 12,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.063,18 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,63 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Hooker Furniture eine Börsenbewertung in Höhe von 138,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.03.16 Hooker Furniture Hold BB&T Capital Markets
07.01.16 Hooker Furniture Buy BB&T Capital Markets

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