NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor 10 Jahren gekostet
Vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Am 28.10.2016 wurde das Hooker Furniture-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Hooker Furniture-Aktie betrug an diesem Tag 26,45 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Hooker Furniture-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 378,072 Hooker Furniture-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.930,06 USD, da sich der Wert eines Hooker Furniture-Anteils am 27.10.2026 auf 13,04 USD belief. Mit einer Performance von -50,70 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Hooker Furniture einen Börsenwert von 139,61 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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