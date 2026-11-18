Lukrative Hooker Furniture-Anlage?

Wer vor Jahren in Hooker Furniture eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Hooker Furniture -Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Hooker Furniture-Anteile an diesem Tag 26,18 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 381,971 Hooker Furniture-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.11.2026 5.481,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,35 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 45,19 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hooker Furniture

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hooker Furniture

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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