NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor 5 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Hooker Furniture eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Hooker Furniture-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Hooker Furniture-Anteile an diesem Tag 26,18 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 381,971 Hooker Furniture-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.11.2026 5.481,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,35 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 45,19 Prozent.
Der Marktwert von Hooker Furniture betrug jüngst 152,82 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hooker Furniture
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hooker Furniture
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen