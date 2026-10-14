NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Independent Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurde das Independent Bank-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Independent Bank-Anteile an diesem Tag bei 16,58 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 603,136 Independent Bank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Independent Bank-Aktie auf 35,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21.212,30 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 112,12 Prozent.
Independent Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 783,37 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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