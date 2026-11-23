Independent Bank-Investition im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Independent Bank gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Independent Bank-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 69,86 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Independent Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 14,314 Independent Bank-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 79,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.135,27 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,53 Prozent.

Independent Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net