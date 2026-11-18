NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Independent Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Independent Bank-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Independent Bank-Papiers betrug an diesem Tag 30,08 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 33,245 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Independent Bank-Anteile wären am 17.11.2026 1.197,81 USD wert, da der Schlussstand 36,03 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 19,78 Prozent.
Zuletzt verbuchte Independent Bank einen Börsenwert von 806,45 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Independent Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Independent Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen