Profitables Independent Bank-Investment?

Bei einem frühen Independent Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Independent Bank-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Independent Bank-Papiers betrug an diesem Tag 30,08 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 33,245 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Independent Bank-Anteile wären am 17.11.2026 1.197,81 USD wert, da der Schlussstand 36,03 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 19,78 Prozent.

Zuletzt verbuchte Independent Bank einen Börsenwert von 806,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net