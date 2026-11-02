NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Independent Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Rentable Independent Bank-Investition?

02.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Independent Bank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 02.11.2023 wurde die Independent Bank -Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Independent Bank-Anteile an diesem Tag 52,40 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,084 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.579,01 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 30.10.2026 auf 82,74 USD belief. Die Steigerung von 1.000 USD zu 1.579,01 USD entspricht einer Performance von +57,90 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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