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Rentable Independent Bank-Investition?

NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Independent Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Independent Bank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Independent Bank Corp. (Massachusetts)
73.00 EUR -0.50 EUR -0.68 %
Charts | News | Analysen

Am 02.11.2023 wurde die Independent Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Independent Bank-Anteile an diesem Tag 52,40 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,084 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.579,01 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 30.10.2026 auf 82,74 USD belief. Die Steigerung von 1.000 USD zu 1.579,01 USD entspricht einer Performance von +57,90 Prozent.

Jüngst verzeichnete Independent Bank eine Marktkapitalisierung von 3,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Independent Bank Analysen

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Datum Rating Analyst
19.07.19 Independent Bank Buy Compass Point
22.04.16 Independent Bank Neutral Compass Point
22.01.16 Independent Bank Buy Compass Point
16.10.15 Independent Bank Neutral Compass Point
24.06.15 Independent Bank Underperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

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