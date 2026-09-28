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Lukrativer Independent Bank-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Independent Bank von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Independent Bank-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Independent Bank Corp. (Massachusetts)
70.50 EUR -0.50 EUR -0.70 %
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Das Independent Bank-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Independent Bank-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 70,99 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Independent Bank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 140,865 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11.438,23 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 25.09.2026 auf 81,20 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 11.438,23 USD entspricht einer Performance von +14,38 Prozent.

Zuletzt verbuchte Independent Bank einen Börsenwert von 3,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
19.07.19 Independent Bank Buy Compass Point
22.04.16 Independent Bank Neutral Compass Point
22.01.16 Independent Bank Buy Compass Point
16.10.15 Independent Bank Neutral Compass Point
24.06.15 Independent Bank Underperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

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