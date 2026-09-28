NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Independent Bank von vor einem Jahr verdient

Lukrativer Independent Bank-Einstieg?

28.09.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Independent Bank-Aktie gebracht.

Das Independent Bank-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Independent Bank-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 70,99 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Independent Bank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 140,865 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11.438,23 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 25.09.2026 auf 81,20 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 11.438,23 USD entspricht einer Performance von +14,38 Prozent.

Zuletzt verbuchte Independent Bank einen Börsenwert von 3,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net