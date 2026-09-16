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Top-Dividendenzahlung

NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Inter Parfums Anlegern eine Freude

NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Inter Parfums Anlegern eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Inter Parfums-Aktionäre über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Inter Parfums Inc.
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Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums am 15.09.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3,20 USD je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 6,67 Prozent gestiegen. Somit zahlt Inter Parfums insgesamt 102,72 Mio. USD an Aktionäre aus. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 96,03 Mio. USD angesetzt wurde.

Inter Parfums-Dividendenrendite im Fokus

Die Inter Parfums-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 109,99 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2025 weist die Inter Parfums-Aktie eine Dividendenrendite von 3,77 Prozent auf. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 2,28 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Inter Parfums-Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Inter Parfums-Kurs via NASDAQ 59,11 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 74,73 Prozent besser entwickelt als der Inter Parfums-Kurs.

Dividendenprognose von Inter Parfums

Für das Jahr 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 3,47 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,11 Prozent zurückgehen.

Inter Parfums-Basisdaten

Inter Parfums ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 3,585 Mrd. USD. Das KGV von Inter Parfums beträgt aktuell 16,19. Der Umsatz von Inter Parfums belief sich in 2025 auf 1,489 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 5,24 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

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Inter Parfums Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.12.18 Inter Parfums Hold BWS Financial
25.07.18 Inter Parfums Buy BWS Financial
26.10.17 Inter Parfums Neutral D.A. Davidson & Co.
26.07.17 Inter Parfums Buy D.A. Davidson & Co.
15.03.17 Inter Parfums Buy B. Riley & Co., LLC

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