NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine InterDigital-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in InterDigital eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades InterDigital-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren InterDigital-Anteile an diesem Tag 99,91 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 100,090 InterDigital-Aktien. Die gehaltenen InterDigital-Papiere wären am 23.11.2026 26.431,29 USD wert, da der Schlussstand 264,08 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 164,31 Prozent.
Zuletzt ergab sich für InterDigital eine Börsenbewertung in Höhe von 6,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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