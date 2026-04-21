NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in InterDigital von vor 10 Jahren abgeworfen

Rentabler InterDigital-Einstieg?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in InterDigital gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades InterDigital-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die InterDigital-Aktie an diesem Tag 57,11 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 175,101 InterDigital-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des InterDigital-Papiers auf 362,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63.428,47 USD wert. Damit wäre die Investition 534,28 Prozent mehr wert.

InterDigital wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,47 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net