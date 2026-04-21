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Rentabler InterDigital-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in InterDigital von vor 10 Jahren abgeworfen

28.04.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in InterDigital gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
InterDigital IncShs
304,00 EUR 1,90 EUR 0,63%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades InterDigital-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die InterDigital-Aktie an diesem Tag 57,11 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 175,101 InterDigital-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des InterDigital-Papiers auf 362,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63.428,47 USD wert. Damit wäre die Investition 534,28 Prozent mehr wert.

InterDigital wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,47 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu InterDigital IncShs

DatumRatingAnalyst
02.08.2019InterDigital BuyB. Riley FBR
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25.04.2017InterDigital HoldThe Benchmark Company
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23.02.2018InterDigital BuyB. Riley FBR, Inc.
30.04.2015InterDigital Communications BuyDougherty & Company LLC
22.06.2012InterDigital overweightBarclays Capital
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25.04.2017InterDigital HoldThe Benchmark Company
24.02.2017InterDigital Equal WeightBarclays Capital
05.10.2016InterDigital Communications NeutralDougherty & Company LLC
09.09.2016InterDigital Communications Equal WeightBarclays Capital
11.11.2015InterDigital Communications Equal WeightBarclays Capital
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04.05.2005Update InterDigital Communications Corp. : SellWells Fargo Securities

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