NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterDigital von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in InterDigital-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Am 27.10.2023 wurden InterDigital-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die InterDigital-Anteile bei 75,70 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,210 InterDigital-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 324,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.283,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 328,35 Prozent gesteigert.
InterDigital wurde am Markt mit 8,36 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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