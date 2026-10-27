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NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterDigital von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in InterDigital-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
InterDigital IncShs
285.90 EUR -1.20 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen

Am 27.10.2023 wurden InterDigital-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die InterDigital-Anteile bei 75,70 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,210 InterDigital-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 324,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.283,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 328,35 Prozent gesteigert.

InterDigital wurde am Markt mit 8,36 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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02.08.19 InterDigital Buy B. Riley FBR
23.02.18 InterDigital Buy Dougherty & Company LLC
23.02.18 InterDigital Buy B. Riley FBR, Inc.
25.04.17 InterDigital Hold The Benchmark Company
24.02.17 InterDigital Equal Weight Barclays Capital

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