NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterDigital von vor einem Jahr gekostet
Bei einem frühen InterDigital-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Vor 1 Jahr wurde das InterDigital-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 339,12 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,949 InterDigital-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 274,46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 809,33 USD wert. Damit wäre die Investition um 19,07 Prozent gesunken.
Insgesamt war InterDigital zuletzt 7,42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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