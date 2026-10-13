NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem InterDigital-Investment von vor 10 Jahren verdient

InterDigital-Investment im Blick

13.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in InterDigital-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das InterDigital-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das InterDigital-Papier bei 77,33 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die InterDigital-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 129,316 InterDigital-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 328,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42.433,73 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 324,34 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von InterDigital belief sich zuletzt auf 8,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net