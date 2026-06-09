NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: Über diese Dividende können sich InterDigital-Aktionäre freuen
Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die InterDigital-Dividende aus.
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Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital am 10.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,60 USD zu zahlen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 52,94 Prozent. 60,68 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde das Niveau der InterDigital-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 45,17 Prozent nach oben angepasst.
InterDigital-Stockdividendenrendite
Via NASDAQ beendete der InterDigital-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 253,91 USD. Der InterDigital-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,82 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 0,88 Prozent.
Reale Rendite vs. Kursentwicklung
Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von InterDigital via NASDAQ 213,47 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 223,17 Prozent besser entwickelt als der InterDigital-Kurs.
Dividendenschätzung von Dividenden-Titel InterDigital
Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 2,88 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,13 Prozent hinzugewinnen.
InterDigital-Basisinformationen
Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens InterDigital beträgt aktuell 6,632 Mrd. USD. Das KGV von InterDigital beträgt aktuell 26,99. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von InterDigital auf 834,010 Mio.USD, der Gewinn je Aktie machte 11,80 USD aus.
Redaktion finanzen.net
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