DAX24.240 +0,2%Est506.068 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9300 +1,5%Nas25.320 +0,6%Bitcoin54.395 +2,1%Euro1,1519 -0,2%Öl93,08 -2,0%Gold4.087 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Micron Technology 869020 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 BMW 519000 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SpaceX A42D4F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX im Plus -- US-Börsen höher -- EZB erhöht Leitzins erstmals seit 2023 -- Oracle enttäuscht -- OHB, Rheinmetall, Tesla, Super Micro, Telekom, Infineon im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag
Midterms 2026: Diese Aktien könnten zu den größten Gewinnern zählen Midterms 2026: Diese Aktien könnten zu den größten Gewinnern zählen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ausschüttung an Anteilseigner

NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: Über diese Dividende können sich InterDigital-Aktionäre freuen

11.06.26 16:36 Uhr
NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: Über diese Dividende können sich InterDigital-Aktionäre freuen | finanzen.net

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die InterDigital-Dividende aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
InterDigital IncShs
232,00 EUR 14,00 EUR 6,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital am 10.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,60 USD zu zahlen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 52,94 Prozent. 60,68 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde das Niveau der InterDigital-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 45,17 Prozent nach oben angepasst.

InterDigital-Stockdividendenrendite

Via NASDAQ beendete der InterDigital-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 253,91 USD. Der InterDigital-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,82 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 0,88 Prozent.

Reale Rendite vs. Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von InterDigital via NASDAQ 213,47 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 223,17 Prozent besser entwickelt als der InterDigital-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel InterDigital

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 2,88 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,13 Prozent hinzugewinnen.

InterDigital-Basisinformationen

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens InterDigital beträgt aktuell 6,632 Mrd. USD. Das KGV von InterDigital beträgt aktuell 26,99. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von InterDigital auf 834,010 Mio.USD, der Gewinn je Aktie machte 11,80 USD aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: InterDigital und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu InterDigital IncShs

DatumMeistgelesen

Analysen zu InterDigital IncShs

DatumRatingAnalyst
02.08.2019InterDigital BuyB. Riley FBR
23.02.2018InterDigital BuyDougherty & Company LLC
23.02.2018InterDigital BuyB. Riley FBR, Inc.
25.04.2017InterDigital HoldThe Benchmark Company
24.02.2017InterDigital Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.08.2019InterDigital BuyB. Riley FBR
23.02.2018InterDigital BuyDougherty & Company LLC
23.02.2018InterDigital BuyB. Riley FBR, Inc.
30.04.2015InterDigital Communications BuyDougherty & Company LLC
22.06.2012InterDigital overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.04.2017InterDigital HoldThe Benchmark Company
24.02.2017InterDigital Equal WeightBarclays Capital
05.10.2016InterDigital Communications NeutralDougherty & Company LLC
09.09.2016InterDigital Communications Equal WeightBarclays Capital
11.11.2015InterDigital Communications Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.05.2005Update InterDigital Communications Corp. : SellWells Fargo Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für InterDigital IncShs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen