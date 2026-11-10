NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intuitive Surgical-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Intuitive Surgical gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Intuitive Surgical-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 70,61 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,162 Intuitive Surgical-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 460,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.522,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 552,23 Prozent gesteigert.
Intuitive Surgical wurde am Markt mit 156,16 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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