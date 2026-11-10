DAX 26.462 +0,7%ESt50 6.361 +1,1%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,71 -1,1%Nas 25.183 -0,3%Bitcoin 66.636 -0,6%Euro 1,1179 -0,4%Öl 90,9 -1,8%Gold 4.048 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lukrativer Intuitive Surgical-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intuitive Surgical-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Intuitive Surgical gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intuitive Surgical Inc
411.85 EUR 1.00 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Intuitive Surgical-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 70,61 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,162 Intuitive Surgical-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 460,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.522,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 552,23 Prozent gesteigert.

Intuitive Surgical wurde am Markt mit 156,16 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Intuitive Surgical Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Intuitive Surgical Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intuitive Surgical nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.07.19 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams
22.04.19 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams
02.04.19 Intuitive Surgical Buy Deutsche Bank AG
19.10.18 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams
18.04.18 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.