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Profitable Intuitive Surgical-Investition?

NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intuitive Surgical-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intuitive Surgical Inc
363.10 EUR 0.55 EUR 0.15 %
Charts | News | Analysen

Das Intuitive Surgical-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Intuitive Surgical-Anteile an diesem Tag bei 334,94 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hat, hat nun 29,856 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12.135,90 USD, da sich der Wert eines Intuitive Surgical-Anteils am 05.10.2026 auf 406,48 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Intuitive Surgical bezifferte sich zuletzt auf 143,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Intuitive Surgical Aktie News

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Datum Rating Analyst
19.07.19 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams
22.04.19 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams
02.04.19 Intuitive Surgical Buy Deutsche Bank AG
19.10.18 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams
18.04.18 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams

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