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Lukrativer Intuitive Surgical-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Intuitive Surgical-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intuitive Surgical Inc
350.75 EUR 2.50 EUR 0.72 %
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Heute vor 1 Jahr wurden Intuitive Surgical-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Intuitive Surgical-Anteile bei 444,55 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuitive Surgical-Aktie investiert, befänden sich nun 0,225 Intuitive Surgical-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 90,35 USD, da sich der Wert eines Intuitive Surgical-Papiers am 21.09.2026 auf 401,65 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 90,35 USD, was einer negativen Performance von 9,65 Prozent entspricht.

Insgesamt war Intuitive Surgical zuletzt 138,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
19.07.19 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams
22.04.19 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams
02.04.19 Intuitive Surgical Buy Deutsche Bank AG
19.10.18 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams
18.04.18 Intuitive Surgical Buy Canaccord Adams

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