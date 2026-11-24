NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intuitive Surgical von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Intuitive Surgical eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Intuitive Surgical-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 318,01 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Intuitive Surgical-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,314 Intuitive Surgical-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (416,23 USD), wäre die Investition nun 130,89 USD wert. Mit einer Performance von +30,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Intuitive Surgical wurde am Markt mit 139,25 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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