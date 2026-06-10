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NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

17.06.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ionis Pharmaceuticals Inc
62,62 EUR -0,78 EUR -1,23%
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Am 17.06.2023 wurden Ionis Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ionis Pharmaceuticals-Papier bei 41,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,438 Ionis Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 73,09 USD gerechnet, wäre die Investition nun 178,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,18 Prozent gesteigert.

Ionis Pharmaceuticals wurde am Markt mit 12,21 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumMeistgelesen

Analysen zu Ionis Pharmaceuticals Inc

DatumRatingAnalyst
07.08.2018Ionis Pharmaceuticals HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.08.2017Ionis Pharmaceuticals OutperformBMO Capital Markets
09.08.2017Ionis Pharmaceuticals HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.07.2017Ionis Pharmaceuticals OutperformBMO Capital Markets
28.12.2016Ionis Pharmaceuticals OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2018Ionis Pharmaceuticals HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.08.2017Ionis Pharmaceuticals OutperformBMO Capital Markets
09.08.2017Ionis Pharmaceuticals HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.07.2017Ionis Pharmaceuticals OutperformBMO Capital Markets
28.12.2016Ionis Pharmaceuticals OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.09.2015ISIS Pharmaceuticals Equal WeightBarclays Capital
10.02.2009ISIS Pharmaceuticals ErsteinschätzungCitigroup Corp.
11.08.2008ISIS Pharmaceuticals neutralCowen and Company, LLC
28.04.2008ISIS Pharmaceuticals DowngradeNeedham & Company, LLC
18.04.2008ISIS Pharmaceuticals DowngradeLeerink Swann LLC
DatumRatingAnalyst
18.12.2012ISIS Pharmaceuticals underperformJefferies & Company Inc.
08.11.2012ISIS Pharmaceuticals underperformJefferies & Company Inc.

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