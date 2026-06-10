Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

17.06.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

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Am 17.06.2023 wurden Ionis Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ionis Pharmaceuticals-Papier bei 41,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,438 Ionis Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 73,09 USD gerechnet, wäre die Investition nun 178,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,18 Prozent gesteigert. Ionis Pharmaceuticals wurde am Markt mit 12,21 Mrd. USD bewertet. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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