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NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen

03.06.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ionis Pharmaceuticals Inc
62,34 EUR -1,84 EUR -2,87%
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Heute vor 10 Jahren wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ionis Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 22,96 USD wert. Bei einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,554 Ionis Pharmaceuticals-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 72,97 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3.178,14 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 217,81 Prozent gleich.

Der Marktwert von Ionis Pharmaceuticals betrug jüngst 12,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Ionis Pharmaceuticals Inc

DatumRatingAnalyst
07.08.2018Ionis Pharmaceuticals HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.08.2017Ionis Pharmaceuticals OutperformBMO Capital Markets
09.08.2017Ionis Pharmaceuticals HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.07.2017Ionis Pharmaceuticals OutperformBMO Capital Markets
28.12.2016Ionis Pharmaceuticals OutperformBMO Capital Markets
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07.08.2018Ionis Pharmaceuticals HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.08.2017Ionis Pharmaceuticals OutperformBMO Capital Markets
09.08.2017Ionis Pharmaceuticals HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.07.2017Ionis Pharmaceuticals OutperformBMO Capital Markets
28.12.2016Ionis Pharmaceuticals OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.09.2015ISIS Pharmaceuticals Equal WeightBarclays Capital
10.02.2009ISIS Pharmaceuticals ErsteinschätzungCitigroup Corp.
11.08.2008ISIS Pharmaceuticals neutralCowen and Company, LLC
28.04.2008ISIS Pharmaceuticals DowngradeNeedham & Company, LLC
18.04.2008ISIS Pharmaceuticals DowngradeLeerink Swann LLC
DatumRatingAnalyst
18.12.2012ISIS Pharmaceuticals underperformJefferies & Company Inc.
08.11.2012ISIS Pharmaceuticals underperformJefferies & Company Inc.

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