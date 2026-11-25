Langfristige Performance

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 80,93 USD. Bei einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 123,564 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 3.682,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,80 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 63,18 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 4,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net