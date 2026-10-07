NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Performance unter der Lupe

07.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ionis Pharmaceuticals-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ionis Pharmaceuticals-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Ionis Pharmaceuticals-Aktie bei 46,39 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 21,556 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 948,48 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Papiers am 06.10.2026 auf 44,00 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 5,15 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Ionis Pharmaceuticals einen Börsenwert von 7,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net