NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Rentable Ionis Pharmaceuticals-Anlage?

11.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ionis Pharmaceuticals-Investment verlieren können.

Am 11.11.2021 wurden Ionis Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ionis Pharmaceuticals-Anteile an diesem Tag 33,56 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,980 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 84,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,19 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 16,00 Prozent.

Ionis Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,12 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net