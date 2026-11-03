NASDAQ Composite Index-Titel Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lakeland Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Lakeland Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Am 03.11.2025 wurden Lakeland Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Lakeland Financial-Anteile an diesem Tag bei 57,59 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,736 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 107,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,84 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,38 Prozent angewachsen.
Lakeland Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,48 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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