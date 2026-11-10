NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lancaster Colony von vor 10 Jahren gekostet

Profitable Lancaster Colony-Investition?

10.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Lancaster Colony eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 10.11.2016 wurde die Lancaster Colony-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 130,28 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Lancaster Colony-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,768 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 83,61 USD, da sich der Wert eines Lancaster Colony-Anteils am 09.11.2026 auf 108,93 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,39 Prozent verringert.

Der Lancaster Colony-Wert an der Börse wurde auf 2,84 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net