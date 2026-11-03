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Lukrative Lancaster Colony-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lancaster Colony von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Lancaster Colony-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lancaster Colony Corp.
90.00 EUR -8.00 EUR -8.16 %
Charts | News | Analysen

Am 03.11.2021 wurden Lancaster Colony-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 162,09 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investierten, hätten nun 61,694 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 110,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.843,73 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,56 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Lancaster Colony eine Börsenbewertung in Höhe von 2,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.12.16 Lancaster Colony Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
09.05.16 Lancaster Colony Hold BB&T Capital Markets
29.04.16 Lancaster Colony Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
27.04.16 Lancaster Colony Neutral D.A. Davidson & Co.
21.02.05 Update Lancaster Colony Corp.: Hold Legg Mason

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