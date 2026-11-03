NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lancaster Colony von vor 5 Jahren verloren

Lukrative Lancaster Colony-Anlage?

03.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Lancaster Colony-Investment gewesen.

Am 03.11.2021 wurden Lancaster Colony-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 162,09 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investierten, hätten nun 61,694 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 110,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.843,73 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,56 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Lancaster Colony eine Börsenbewertung in Höhe von 2,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net