NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Lancaster Colony-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Am 13.10.2016 wurde die Lancaster Colony-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 134,32 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 74,449 Lancaster Colony-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 101,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.535,74 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 24,64 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Lancaster Colony bezifferte sich zuletzt auf 2,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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