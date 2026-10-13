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Lukratives Lancaster Colony-Investment?

NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Lancaster Colony-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lancaster Colony Corp.
90.00 EUR 2.00 EUR 2.27 %
Charts | News | Analysen

Am 13.10.2016 wurde die Lancaster Colony-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 134,32 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 74,449 Lancaster Colony-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 101,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.535,74 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 24,64 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Lancaster Colony bezifferte sich zuletzt auf 2,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.12.16 Lancaster Colony Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
09.05.16 Lancaster Colony Hold BB&T Capital Markets
29.04.16 Lancaster Colony Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
27.04.16 Lancaster Colony Neutral D.A. Davidson & Co.
21.02.05 Update Lancaster Colony Corp.: Hold Legg Mason

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