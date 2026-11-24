NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Lancaster Colony-Investment verlieren können.
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Am 24.11.2023 wurden Lancaster Colony-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 170,65 USD. Wer vor 3 Jahren 10.000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investiert hat, hat nun 58,599 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lancaster Colony-Papiers auf 104,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.132,43 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 38,68 Prozent.
Lancaster Colony erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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