Frühes Investment

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lancaster Colony-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Lancaster Colony-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 168,07 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,950 Lancaster Colony-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 665,85 USD, da sich der Wert einer Lancaster Colony-Aktie am 16.11.2026 auf 111,91 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 33,41 Prozent.

Lancaster Colony wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net