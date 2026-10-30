NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 3 Jahren bedeutet

Lifecore Biomedical-Investment

30.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Lifecore Biomedical-Einstiegs gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurde das Lifecore Biomedical -Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lifecore Biomedical-Anteile bei 7,09 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert, befänden sich nun 14,104 Lifecore Biomedical-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 91,96 USD, da sich der Wert einer Lifecore Biomedical-Aktie am 29.10.2026 auf 6,52 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 8,04 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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