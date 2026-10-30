NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Lifecore Biomedical-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurde das Lifecore Biomedical-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lifecore Biomedical-Anteile bei 7,09 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert, befänden sich nun 14,104 Lifecore Biomedical-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 91,96 USD, da sich der Wert einer Lifecore Biomedical-Aktie am 29.10.2026 auf 6,52 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 8,04 Prozent.
Der Marktwert von Lifecore Biomedical betrug jüngst 246,46 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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