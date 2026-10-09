NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifecore Biomedical von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lifecore Biomedical-Aktien verlieren können.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Lifecore Biomedical-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Lifecore Biomedical-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,54 USD. Bei einem Lifecore Biomedical-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,482 Lifecore Biomedical-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 67,40 USD, da sich der Wert eines Lifecore Biomedical-Anteils am 08.10.2026 auf 6,43 USD belief. Das entspricht einem Minus von 32,60 Prozent.
Lifecore Biomedical wurde am Markt mit 243,44 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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