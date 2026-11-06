NASDAQ Composite Index-Titel Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lifecore Biomedical-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Lukrative Lifecore Biomedical-Investition?

06.11.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Lifecore Biomedical-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurde das Lifecore Biomedical-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Lifecore Biomedical-Anteile 9,74 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 102,669 Lifecore Biomedical-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 6,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 657,08 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 34,29 Prozent vermindert.

Lifecore Biomedical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 243,48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net