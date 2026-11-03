DAX 25.906 -0,3%ESt50 6.158 -0,3%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,29 +2,2%Nas 25.384 +0,9%Bitcoin 69.194 +0,9%Euro 1,1195 +0,1%Öl 103,2 -1,5%Gold 3.933 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Langfristige Performance

NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Lifetime Brands-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lifetime Brands IncShs
7.30 EUR 0.20 EUR 2.82 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Lifetime Brands-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Lifetime Brands-Anteile an diesem Tag bei 14,00 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 71,429 Lifetime Brands-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (8,77 USD), wäre das Investment nun 626,43 USD wert. Mit einer Performance von -37,36 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Lifetime Brands erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 194,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Lifetime Brands Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Lifetime Brands Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lifetime Brands nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.02.06 Update Lifetime Hoan Corp.: Strong Buy Brean Murray
14.09.05 Update Lifetime Hoan Corp.: Strong Buy Brean Murray
13.09.05 Update Lifetime Hoan Corp.: Strong Buy Brean Murray

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.