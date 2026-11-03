NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor 10 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Lifetime Brands-Aktie gebracht.
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Vor 10 Jahren wurde das Lifetime Brands-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Lifetime Brands-Anteile an diesem Tag bei 14,00 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 71,429 Lifetime Brands-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (8,77 USD), wäre das Investment nun 626,43 USD wert. Mit einer Performance von -37,36 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Lifetime Brands erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 194,43 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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