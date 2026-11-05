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Lohnende Ligand Pharmaceuticals-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ligand Pharmaceuticals Inc
272.00 EUR -4.00 EUR -1.45 %
Charts | News | Analysen

Am 05.11.2023 wurden Ligand Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ligand Pharmaceuticals-Anteile bei 53,99 USD. Bei einem Ligand Pharmaceuticals-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,852 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Ligand Pharmaceuticals-Papiers auf 316,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 585,53 USD wert. Damit wäre die Investition um 485,53 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Ligand Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 6,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.06.19 Ligand Pharmaceuticals Equal Weight Barclays Capital
03.05.19 Ligand Pharmaceuticals Buy H.C. Wainwright & Co.
06.03.19 Ligand Pharmaceuticals Buy H.C. Wainwright & Co.
02.10.18 Ligand Pharmaceuticals Buy H.C. Wainwright & Co.
27.12.17 Ligand Pharmaceuticals Buy H.C. Wainwright & Co.

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