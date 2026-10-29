NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Ligand Pharmaceuticals-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 184,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 54,195 Ligand Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17.276,18 USD, da sich der Wert eines Ligand Pharmaceuticals-Anteils am 28.10.2026 auf 318,78 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +72,76 Prozent.
Alle Ligand Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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