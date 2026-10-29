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Lohnendes Ligand Pharmaceuticals-Investment?

NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ligand Pharmaceuticals Inc
278.00 EUR 6.00 EUR 2.21 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Ligand Pharmaceuticals-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 184,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 54,195 Ligand Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17.276,18 USD, da sich der Wert eines Ligand Pharmaceuticals-Anteils am 28.10.2026 auf 318,78 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +72,76 Prozent.

Alle Ligand Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.06.19 Ligand Pharmaceuticals Equal Weight Barclays Capital
03.05.19 Ligand Pharmaceuticals Buy H.C. Wainwright & Co.
06.03.19 Ligand Pharmaceuticals Buy H.C. Wainwright & Co.
02.10.18 Ligand Pharmaceuticals Buy H.C. Wainwright & Co.
27.12.17 Ligand Pharmaceuticals Buy H.C. Wainwright & Co.

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