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NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ligand Pharmaceuticals-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ligand Pharmaceuticals Inc
254.00 EUR -6.00 EUR -2.31 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ligand Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 58,15 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 171,969 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.10.2026 50.431,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 293,26 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 404,32 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Ligand Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 5,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.06.19 Ligand Pharmaceuticals Equal Weight Barclays Capital
03.05.19 Ligand Pharmaceuticals Buy H.C. Wainwright & Co.
06.03.19 Ligand Pharmaceuticals Buy H.C. Wainwright & Co.
02.10.18 Ligand Pharmaceuticals Buy H.C. Wainwright & Co.
27.12.17 Ligand Pharmaceuticals Buy H.C. Wainwright & Co.

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