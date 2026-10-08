NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ligand Pharmaceuticals-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Rentable Ligand Pharmaceuticals-Anlage?

08.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ligand Pharmaceuticals -Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 58,15 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 171,969 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.10.2026 50.431,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 293,26 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 404,32 Prozent angezogen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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