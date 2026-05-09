NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ligand Pharmaceuticals-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Langfristige Anlage

Bei einem frühen Ligand Pharmaceuticals-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Ligand Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 105,09 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 95,157 Ligand Pharmaceuticals-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 21.049,58 USD, da sich der Wert eines Ligand Pharmaceuticals-Papiers am 13.05.2026 auf 221,21 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 110,50 Prozent zugenommen.

Ligand Pharmaceuticals wurde am Markt mit 4,44 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net