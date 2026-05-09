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NASDAQ Composite Index-Titel Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ligand Pharmaceuticals-Investition von vor einem Jahr eingebracht

14.05.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Ligand Pharmaceuticals-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ligand Pharmaceuticals Inc
188,00 EUR 5,00 EUR 2,73%
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Heute vor 1 Jahr wurde die Ligand Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 105,09 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 95,157 Ligand Pharmaceuticals-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 21.049,58 USD, da sich der Wert eines Ligand Pharmaceuticals-Papiers am 13.05.2026 auf 221,21 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 110,50 Prozent zugenommen.

Ligand Pharmaceuticals wurde am Markt mit 4,44 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Ligand Pharmaceuticals Inc

DatumRatingAnalyst
11.06.2019Ligand Pharmaceuticals Equal WeightBarclays Capital
03.05.2019Ligand Pharmaceuticals BuyH.C. Wainwright & Co.
06.03.2019Ligand Pharmaceuticals BuyH.C. Wainwright & Co.
02.10.2018Ligand Pharmaceuticals BuyH.C. Wainwright & Co.
27.12.2017Ligand Pharmaceuticals BuyH.C. Wainwright & Co.
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03.05.2019Ligand Pharmaceuticals BuyH.C. Wainwright & Co.
06.03.2019Ligand Pharmaceuticals BuyH.C. Wainwright & Co.
02.10.2018Ligand Pharmaceuticals BuyH.C. Wainwright & Co.
27.12.2017Ligand Pharmaceuticals BuyH.C. Wainwright & Co.
05.09.2017Ligand Pharmaceuticals BuyH.C. Wainwright & Co.
DatumRatingAnalyst
11.06.2019Ligand Pharmaceuticals Equal WeightBarclays Capital
15.06.2015Ligand Pharmaceuticals HoldDeutsche Bank AG
05.08.2009Ligand Pharmaceuticals DowngradeMerriman Curhan Ford & Co
21.03.2006Update Ligand Pharmaceuticals Inc.: NeutralFirst Albany
17.03.2006Ligand Pharmaceuticals DowngradeFirst Albany
DatumRatingAnalyst
17.03.2005Update Metabasis Therapeutics Inc.: SellLegg Mason

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