NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LKQ-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen LKQ-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit LKQ-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 49,53 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 201,898 LKQ-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen LKQ-Papiere wären am 06.10.2026 4.520,49 USD wert, da der Schlussstand 22,39 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54,80 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von LKQ betrug jüngst 5,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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