NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LKQ-Investment von vor 3 Jahren verloren

LKQ-Performance im Blick

07.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen LKQ-Einstiegs gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit LKQ -Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 49,53 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 201,898 LKQ-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen LKQ-Papiere wären am 06.10.2026 4.520,49 USD wert, da der Schlussstand 22,39 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54,80 Prozent abgenommen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf LKQ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LKQ

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung