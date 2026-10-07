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LKQ-Performance im Blick

NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LKQ-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen LKQ-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LKQ Corp.
19.97 EUR -0.01 EUR -0.04 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit LKQ-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 49,53 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 201,898 LKQ-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen LKQ-Papiere wären am 06.10.2026 4.520,49 USD wert, da der Schlussstand 22,39 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54,80 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von LKQ betrug jüngst 5,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.02.18 LKQ Buy B. Riley FBR, Inc.
28.04.17 LKQ Outperform FBR & Co.
29.11.16 LKQ Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
28.06.12 LKQ neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
24.02.12 LKQ sector perform RBC Capital Markets

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