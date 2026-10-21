NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LKQ von vor 10 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in LKQ-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 10 Jahren wurde das LKQ-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das LKQ-Papier an diesem Tag 32,87 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 30,423 LKQ-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 655,00 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 20.10.2026 auf 21,53 USD belief. Mit einer Performance von -34,50 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle LKQ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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