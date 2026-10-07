NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 5 Jahren eingefahren

Logitech-Anlage

07.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Logitech-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Logitech-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 81,90 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Logitech-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 122,100 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10.383,39 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Papiers am 06.10.2026 auf 85,04 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,83 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Logitech eine Börsenbewertung in Höhe von 12,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net