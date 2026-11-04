NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LSI Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in LSI Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurde die LSI Industries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die LSI Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 12,563 LSI Industries-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen LSI Industries-Anteile wären am 03.11.2026 264,57 USD wert, da der Schlussstand 21,06 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 164,57 Prozent.
Alle LSI Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 776,86 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf LSI Industries
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LSI Industries
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen