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Rentable LSI Industries-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LSI Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in LSI Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LSI Industries Inc.
17.60 EUR 0.40 EUR 2.33 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die LSI Industries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die LSI Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 12,563 LSI Industries-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen LSI Industries-Anteile wären am 03.11.2026 264,57 USD wert, da der Schlussstand 21,06 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 164,57 Prozent.

Alle LSI Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 776,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.02.18 LSI Industries Buy Singular Research
10.01.08 LSI Industries neues Kursziel Needham & Company, LLC
27.10.06 Update LSI Industries Inc.: Market Perform Friedman, Billings Ramsey & Co
29.08.05 Update LSI Industries Inc.: Market Perform Stifel Nicolaus & Co.
31.05.05 Update LSI Industries Inc.: Neutral Robert W. Baird

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