NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LSI Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Rentable LSI Industries-Anlage?

04.11.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in LSI Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die LSI Industries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die LSI Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 12,563 LSI Industries-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen LSI Industries-Anteile wären am 03.11.2026 264,57 USD wert, da der Schlussstand 21,06 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 164,57 Prozent.

Alle LSI Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 776,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net