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Rentabler LSI Industries-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Titel LSI Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LSI Industries von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren LSI Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LSI Industries Inc.
16.90 EUR 0.70 EUR 4.32 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das LSI Industries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die LSI Industries-Aktie bei 23,29 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 42,937 LSI Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 19,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 831,26 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 831,26 USD, was einer negativen Performance von 16,87 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von LSI Industries belief sich zuletzt auf 727,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle LSI Industries Aktie News

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Datum Rating Analyst
02.02.18 LSI Industries Buy Singular Research
10.01.08 LSI Industries neues Kursziel Needham & Company, LLC
27.10.06 Update LSI Industries Inc.: Market Perform Friedman, Billings Ramsey & Co
29.08.05 Update LSI Industries Inc.: Market Perform Stifel Nicolaus & Co.
31.05.05 Update LSI Industries Inc.: Neutral Robert W. Baird

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