NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte eine MarketAxess-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen MarketAxess-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit MarketAxess-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 215,97 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die MarketAxess-Aktie investierten, hätten nun 46,303 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 7.567,72 USD, da sich der Wert einer MarketAxess-Aktie am 21.09.2026 auf 163,44 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,32 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete MarketAxess eine Marktkapitalisierung von 5,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf MarketAxess
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MarketAxess
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen