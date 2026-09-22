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NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte eine MarketAxess-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen MarketAxess-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MarketAxess Holdings Inc.
140.70 EUR -0.05 EUR -0.04 %
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit MarketAxess-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 215,97 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die MarketAxess-Aktie investierten, hätten nun 46,303 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 7.567,72 USD, da sich der Wert einer MarketAxess-Aktie am 21.09.2026 auf 163,44 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,32 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete MarketAxess eine Marktkapitalisierung von 5,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.09.18 MarketAxess Equal Weight Barclays Capital
24.07.18 MarketAxess Neutral Compass Point
08.08.05 Update MarketAxess Holdings Inc.: Neutral Credit Suisse First Boston
01.04.05 Update MarketAxess Holdings Inc.: Outperform Bear Stearns
10.02.05 Update MarketAxess Holdings Inc.: Outperform Credit Suisse First Boston

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