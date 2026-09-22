NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte eine MarketAxess-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Frühes Investment

22.09.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen MarketAxess-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit MarketAxess -Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 215,97 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die MarketAxess-Aktie investierten, hätten nun 46,303 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 7.567,72 USD, da sich der Wert einer MarketAxess-Aktie am 21.09.2026 auf 163,44 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,32 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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