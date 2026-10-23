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NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marten Transport von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Marten Transport-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Marten Transport Ltd.
11.60 USD -0.70 USD -5.69 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Marten Transport-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,69 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10.000 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 935,454 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 11.506,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,06 Prozent vermehrt.

Marten Transport markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.07.18 Marten Transport Sell Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.01.18 Marten Transport Buy Seaport Global Securities
10.02.17 Marten Transport Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.04.16 Marten Transport Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.01.16 Marten Transport Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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