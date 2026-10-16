NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marten Transport von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Marten Transport-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Vor 10 Jahren wurde das Marten Transport-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,82 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 84,602 Marten Transport-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.090,52 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Papiers am 15.10.2026 auf 12,89 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 9,05 Prozent.
Marten Transport war somit zuletzt am Markt 1,04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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